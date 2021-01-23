МИД России оценил публикации посольства США о несогласованных акциях

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали публикации посольства США в стране о несогласованных акциях на российской территории.
МИД России оценил публикации посольства США о несогласованных акциях
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отмечают, что, по сути, с американской стороны речь идёт «о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом». При этом, как подчёркивают в МИД, организаторы незаконных мероприятий вовлекают в происходящее несовершеннолетних.

«Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений», — добавили в МИД.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что американским дипломатам придётся объясняться на Смоленской площади после публикации «маршрутов протестов» в городах России.

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