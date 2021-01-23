Захарова: дипломаты США будут вызваны в МИД из-за публикаций о протестах

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломаты посольства США будут вызваны в российское министерство из-за публикаций о маршрутах несогласованных акций в России.
Захарова: дипломаты США будут вызваны в МИД из-за публикаций о протестах
  • РИА Новости

Об этом она сказала в эфире «Соловьёв Live».

«Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это всё в голову пришло», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, американские дипломаты не только опубликовали карту маршрутов, но и «ещё ввинтили туда фразу относительно того, что будет поход на Кремль».

«Вот это вообще выходит за какие-либо рамки. Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание? Ну, поговорим», — отметила она.

Ранее Захарова уже заявляла, что американским дипломатам придётся объясняться на Смоленской площади после публикации «маршрутов протестов» в городах России.

Также в МИД России заявили, что соответствующие публикации США «будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений».

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