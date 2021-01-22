В Норильске задержали сотрудника администрации из-за схода лавины

Сотрудника администрации Норильска задержали по уголовному делу по факту схода лавины, в результате которого погибли три человека.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

«В рамках расследования уголовного дела о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть троих человек (ч. 3 ст. 293 УК России), задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска», — заявили в СК.

По предварительной версии СК, подозреваемый в 2018 году провёл проверку фактического использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», на котором ранее в нарушение законодательства был самовольно возведён жилой дом. По результатам проверки специалист составил и подписал акт, в котором отразил заведомо ложные сведения о том, что этот земельный участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества. 8 января 2021 года самовольно построенный дом был разрушен в результате схода снежной лавины.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла лавина, снегом засыпало пять домиков.

В результате ЧП погибли три человека: 38-летняя женщина, её полуторагодовалый ребёнок и 45-летний мужчина.

Также спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка.

СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а позднее переквалифицировал дело на более тяжкую статью. Также было возбуждено дело о халатности, был задержан оперативный дежурный городской администрации.