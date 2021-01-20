Мурашко назвал объём выделяемой помощи для амбулаторного лечения COVID-19

Российские регионы на этой неделе получат 2,7 млрд рублей на оказание помощи амбулаторным пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Система потребовала изменения перехода от стационарно ориентированной модели к смешанной амбулаторной и стационарной, поэтому перешли на формирование дополнительных средств для амбулаторного обеспечения. Как я уже сказал, 2,7 млрд на этой неделе будут направлены в регионы для амбулаторного обеспечения», — сказал он в ходе правительственного часа в Совфеде.

Ранее стало известно, что в России в этом году зарегистрировано несколько инновационных препаратов для лечения коронавируса.

В ноябре Мурашко сообщил, что в России около 17 препаратов от коронавируса применяются на амбулаторном этапе и 32 — в стационарах.