Мурашко назвал объём выделяемой помощи для амбулаторного лечения COVID-19
- РИА Новости
«Система потребовала изменения перехода от стационарно ориентированной модели к смешанной амбулаторной и стационарной, поэтому перешли на формирование дополнительных средств для амбулаторного обеспечения. Как я уже сказал, 2,7 млрд на этой неделе будут направлены в регионы для амбулаторного обеспечения», — сказал он в ходе правительственного часа в Совфеде.
Ранее стало известно, что в России в этом году зарегистрировано несколько инновационных препаратов для лечения коронавируса.
В ноябре Мурашко сообщил, что в России около 17 препаратов от коронавируса применяются на амбулаторном этапе и 32 — в стационарах.