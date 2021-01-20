Мурашко рассказал об инновационных препаратах для лечения коронавируса

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В России в этом году зарегистрировано несколько инновационных препаратов для лечения коронавируса. Об этом сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Для лечения коронавирусной инфекции инновационных препаратов зарегистрировано несколько в этом году… Таких вот ярких сегодня около трёх препаратов», — заявил он в ходе заседания Совета Федерации.

Как пишет РИА Новости, Мурашко также рассказал, что в России есть несколько разработок препаратов от коронавируса, некоторые проходят доклинические исследования, а часть находятся на этапе клинических исследований.

«Таких разработок сегодня несколько — это как раз препараты, которые блокируют размножение возбудителя на том или ином этапе… Пока всё-таки данных по завершении клинических исследований — даже первой фазы — по этим препаратам нет, но внимание к ним пристальное», — заявил Мурашко.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке препарата для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе антител.

По его словам, это будет не таблетка, а «коктейль антител», который необходимо вводить при помощи капельницы внутривенно.

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