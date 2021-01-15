Гинцбург рассказал о разработке лекарства от COVID-19 на основе антител

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке препарата для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе антител.

«Продвижения есть, работа идёт вовсю. Тот график, который был намечен, то есть во второй половине этого года. Мы постараемся к концу года перейти к клиническим испытаниям, к первой-второй фазе. Всё выдерживается», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, это будет не таблетка, а «коктейль антител», который необходимо вводить при помощи капельницы внутривенно.

Ранее Гинцбург допустил появление однокомпонентной вакцины от коронавируса, которая способна обеспечивать длительную защиту от COVID-19.