Гинцбург рассказал о разработке лекарства от COVID-19 на основе антител

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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке препарата для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе антител.
Гинцбург рассказал о разработке лекарства от COVID-19 на основе антител
  • РИА Новости

«Продвижения есть, работа идёт вовсю. Тот график, который был намечен, то есть во второй половине этого года. Мы постараемся к концу года перейти к клиническим испытаниям, к первой-второй фазе. Всё выдерживается», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, это будет не таблетка, а «коктейль антител», который необходимо вводить при помощи капельницы внутривенно. 

Ранее Гинцбург допустил появление однокомпонентной вакцины от коронавируса, которая способна обеспечивать длительную защиту от COVID-19.

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