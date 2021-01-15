Гинцбург допустил создание однокомпонентной вакцины от коронавируса

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил появление однокомпонентной вакцины от коронавируса, которая способна обеспечивать длительную защиту от COVID-19.

«Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать… Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено», — приводит РИА Новости его слова.

На данный момент, по словам Гинцбурга, определённых подходов для создания однокомпонентной вакцины с защитой на несколько лет нет.

Ранее глава центра Гамалеи сообщил, что однокомпонентная «лайт-вакцина» от COVID-19 позволит сформировать иммунитет на три-четыре месяца.