Мурашко рассказал о применяемых при лечении коронавируса препаратах
- РИА Новости
«Сегодня методические рекомендации Министерства здравоохранения уже девятого пересмотра, туда вошли самые современные схемы лечения. Они включают в общей сложности около 17 препаратов для амбулаторно-поликлинической терапии и 32 препарата — это для формуляра стационарного применения», — цитирует РИА Новости Мурашко.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что финансовые средства на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом были доведены уже до всех регионов страны.
К тому же премьер-министр России Михаил Мишустин продлил на год, до 1 января 2022 года, упрощённый порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавируса.