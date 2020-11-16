Мурашко рассказал о применяемых при лечении коронавируса препаратах

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В России около 17 препаратов от коронавируса применяются на амбулаторном этапе и 32 — в стационарах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко рассказал о применяемых при лечении коронавируса препаратах
  • РИА Новости

«Сегодня методические рекомендации Министерства здравоохранения уже девятого пересмотра, туда вошли самые современные схемы лечения. Они включают в общей сложности около 17 препаратов для амбулаторно-поликлинической терапии и 32 препарата — это для формуляра стационарного применения», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что финансовые средства на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом были доведены уже до всех регионов страны.

К тому же премьер-министр России Михаил Мишустин продлил на год, до 1 января 2022 года, упрощённый порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавируса.

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