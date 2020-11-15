Упрощённый порядок регистрации лекарств для лечения COVID-19 продлён

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил на год, до 1 января 2022 года, упрощённый порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавируса.

«В России продлевается процедура ускоренной регистрации медицинских изделий и получения разрешительных документов на использование лекарств для лечения больных с коронавирусом. Решение закреплено постановлениями правительства... Такой порядок был введён из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается ещё на год», — сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что упрощённая процедура позволяет получить все необходимые документы на лекарства или медицинские изделия в максимально короткие сроки.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что финансовые средства на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом были доведены уже до всех регионов страны.