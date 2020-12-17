Кабмин выделил 2,78 млрд рублей на лечение COVID-19 амбулаторно

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Российское правительство выделило регионам 2,78 млрд рублей на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях.
Кабмин выделил 2,78 млрд рублей на лечение COVID-19 амбулаторно
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить из резервного фонда правительства России в 2020 году... бюджетные ассигнования в размере 2 787 305,5 тыс. рублей... бюджетам субъектов... в целях софинансирования их расходных обязательств... по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях», — говорится в документе.

Указанные лекарства будут направлены 353 961 пациенту с коронавирусом.

В ноябре глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России около 17 препаратов от коронавируса применяются на амбулаторном этапе и 32 — в стационарах.

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