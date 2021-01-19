Ещё одно дело о халатности возбуждено после схода лавины в Норильске

Уголовное дело о халатности возбуждено после схода лавины в городе Норильск Красноярского края. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц, которые допустили самовольное строительство на территории горнолыжного комплекса дома.

В результате схождения лавины дом был разрушен лавиной, три человека погибли.

«Прокуратура в следственный орган направила материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что расследование уголовного дела поставили на личный контроль прокурора края.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла лавина, снегом засыпало пять домиков.

В результате ЧП погибли три человека: 38-летняя женщина, её полуторагодовалый ребёнок и 45-летний мужчина.

Также спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка.

СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а позднее переквалифицировал дело на более тяжкую статью. Также было возбуждено дело о халатности, был задержан оперативный дежурный городской администрации.