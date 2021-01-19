В Совфеде сообщили, сколько медиков сможет досрочно выйти на пенсию

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Около четверти российских медиков смогут получить право на досрочный выход на пенсию после работы с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.
В Совфеде сообщили, сколько медиков сможет досрочно выйти на пенсию
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Сейчас точной статистики нет, многое зависит от ситуации в регионах. Но я полагаю, что 20—25% российских медработников от общего числа смогут получить право на досрочный выход на пенсию после работы с ковидными больными», — приводит РИА Новости его слова

В августе 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое даёт право на досрочный выход на пенсию медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией.

В мае прошлого года Минтруд сообщал, что пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с COVID-19, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три.

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