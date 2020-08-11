Борющимся с COVID-19 медикам дали право досрочного выхода на пенсию

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое даёт право на досрочный выход на пенсию медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией.
Борющимся с COVID-19 медикам дали право досрочного выхода на пенсию
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

«Установить, что периоды работы медицинских работников, оказывающих в медицинских организациях и их структурных подразделениях медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, засчитываются в стаж соответствующей работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии», — говорится в документе.

10 августа Мишустин заявил о подписании постановления об особом порядке исчисления пенсионного стажа для медиков, борющихся с коронавирусом.

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