Кабмин одобрил особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписано постановление правительства об особом порядке исчисления пенсионного стажа для медработников, борющихся с коронавирусом.
Кабмин одобрил особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам
  • РИА Новости

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

По его словам, соответствующее решение было принято по поручению президента России Владимира Путина. 

Особый порядок исчисления стажа будет введён для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него.

«Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня. И действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года», — рассказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что в Сеченовском университете установят монумент в честь медиков, борющихся с коронавирусом.

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