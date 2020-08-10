Кабмин одобрил особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписано постановление правительства об особом порядке исчисления пенсионного стажа для медработников, борющихся с коронавирусом.

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

По его словам, соответствующее решение было принято по поручению президента России Владимира Путина.

Особый порядок исчисления стажа будет введён для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него.

«Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня. И действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года», — рассказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что в Сеченовском университете установят монумент в честь медиков, борющихся с коронавирусом.