В Сеченовском университете установят монумент в честь медиков

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на территории Сеченовского университета установят монумент в честь медиков, работавших во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На базе Первого меда Сеченовского университета на сегодняшний день уже идёт проектирование монумента медицинским работникам, он запечатлит эти героические дни», — отметил Мурашко.

По его словам, памятник увековечит подвиг медиков, спасающих жизни пациентов с коронавирусом, а также поможет запомнить этот период.

Ранее Мурашко рассказал о поставках вакцины от гриппа в регионы.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров, главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.