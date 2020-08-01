В Сеченовском университете установят монумент в честь медиков
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«На базе Первого меда Сеченовского университета на сегодняшний день уже идёт проектирование монумента медицинским работникам, он запечатлит эти героические дни», — отметил Мурашко.
По его словам, памятник увековечит подвиг медиков, спасающих жизни пациентов с коронавирусом, а также поможет запомнить этот период.
Ранее Мурашко рассказал о поставках вакцины от гриппа в регионы.
Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров, главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.