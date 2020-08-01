В Сеченовском университете установят монумент в честь медиков

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на территории Сеченовского университета установят монумент в честь медиков, работавших во время пандемии коронавируса.
В Сеченовском университете установят монумент в честь медиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«На базе Первого меда Сеченовского университета на сегодняшний день уже идёт проектирование монумента медицинским работникам, он запечатлит эти героические дни», — отметил Мурашко.

По его словам, памятник увековечит подвиг медиков, спасающих жизни пациентов с коронавирусом, а также поможет запомнить этот период.

Ранее Мурашко рассказал о поставках вакцины от гриппа в регионы.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров, главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.

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