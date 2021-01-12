Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям

Врач общей практики терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с RT, как подготовиться к крещенским купаниям и кому противопоказано принимать в них участие.

«Те люди, которые постоянно, ежедневно тренируются, закаляются, конечно, они могут прекрасно перенести крещенские купания и не заболеть, не простудиться и очень бодро встретить крещенские морозы. Мы должны подготовиться загодя... Нужно себя тренировать. Можно дома у себя в ванной — или есть специальные купели, если человек ходит в фитнес-клубы», — рассказала Алексеева.

Врач также подчеркнула, что при подготовке важен контрастный душ.

«Конечно, каждый человек должен применять его, это поможет подготовить сосуды к тому, чтобы прекрасно перенести крещенские купания. Обливания начинать со стоп и потом далее продвигаться вверх», — добавила она.

Кроме того, специалист заявила, что надо соблюдать определённые правила непосредственно во время самого купания.

«Надевайте любую шерстяную шапочку, а наверх — резиновую. Это защитит голову от мороза. Прежде чем окунуться в купель, есть такие правила: нужно размяться, провести упражнения на воздухе. Бег на месте, можно оббежать вокруг купели, растереть своё тело, чтобы улучшилось кровообращение», — рассказала Алексеева.

Перед тем как окунуться в купель, лучше выпить горячий чай с лимоном и имбирём, чем алкогольный напиток, добавила она.

Эксперт напомнила, что купания противопоказаны людям с острой сердечной недостаточностью и тем, у кого есть заболевания лёгких, например бронхиты.

Крещенские купания традиционно пройдут по всей России в ночь с 18 на 19 января.

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