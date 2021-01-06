Врач рассказала, как избежать переохлаждения во время длительных прогулок

Врач общей практики Анна Землянухина рассказала в беседе с RT, как избежать переохлаждения во время длительных прогулок в новогодние праздники.

«Для того чтобы избежать переохлаждения, нужно, естественно, тепло одеваться, по погоде. Обувь должна быть такой, в которой ноги не слишком потеют. Ещё есть, например, стельки с подогревом или перчатки — ими тоже можно воспользоваться», — сказала она.

Врач отметила, что стоит соизмерять свои возможности. Специалист добавила, что если вы начали замерзать, то нужно постараться куда-нибудь зайти и обязательно погреться.

Землянухина предупредила, что во время таких прогулок ни в коем случае нельзя злоупотреблять алкоголем.

«Люди часто переоценивают свои силы и возможности, и им кажется, что на самом деле жарко, слишком долго проводят время на улице и могут переохладиться», — отметила она.

Эксперт посоветовала взять с собой на прогулку в термосе чай или кофе, чтобы согреться.

Ранее председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин в беседе с RT назвал главные риски, связанные с использованием пиротехники, а также дал рекомендации по безопасному запуску фейерверков.