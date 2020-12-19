Названы главные риски при использовании пиротехники

Председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин в беседе с RT назвал главные риски, связанные с использованием пиротехники, а также дал рекомендации по безопасному запуску фейерверков.

Волжин объяснил, что безопасное использование пиротехнических средств возможно только в случае, если продукция является сертифицированной, а при её запуске соблюдены все меры предосторожности.

«Батареи салютов продают в спецмагазинах. Вся пиротехника такого типа производится на специализированных фабриках, все батареи, завезённые компаниями-импортёрами, сертифицированы и соответствуют определённым требованиям. Применять их вполне можно, если соблюдать все необходимые меры безопасности», — рассказал специалист.

Он объяснил, что самое важное условие использования пиротехники — это соблюдение правильной дистанции от места запуска салюта.

«Зрители должны быть удалены на расстояние не менее 20 м. Коробки должны быть установлены на ровной твёрдой поверхности», — объяснил Волжин.

При работе с пиротехникой, как подчёркивает эксперт, не менее важно учитывать погодные условия и правильно выбирать место запуска.

«Нежелательно ставить коробки в снег, но можно утоптать снег до твёрдого грунта… При сильных порывах ветра необходимо предусмотреть возможность разрыва заряда: при выстреле порывы ветра могут унести в сторону его части. Поэтому рекомендовано соблюдать большое расстояние, в том числе от жилых зданий, бензоколонок. Возле дорог ставить коробки не рекомендуется», — добавил собеседник RT.

Ранее, как стало известно RT, руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил половину площади упаковки пиротехники занимать предупреждающей информацией и изображениями последствий неправильного использования товара.