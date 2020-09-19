В России предложили наносить на пиротехнику предупреждающие картинки

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил половину площади упаковки пиротехники занимать предупреждающей информацией и изображениями последствий неправильного использования товара. Копия письма на имя главы МЧС России Евгения Зиничева есть в распоряжении RT.

«Просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части установления обязанности производителей пиротехнических товаров, реализуемых в России, наносить на 50% упаковки своих изделий предупреждающую информацию, а также изображения последствий небезопасного обращения с данной продукцией», — говорится в обращении.

Курдесов также отметил, что ежегодно использование бытовой пиротехники (салюты, петарды), особенно во время крупных праздников, таких как Новый год, приводит к массовым травмам рук и лица, ожогам. При этом нередко использование пиротехники заканчивается повреждением стёкол в многоквартирных домах и пожарами.

Всё это случается из-за беспечного отношения и плохого понимания того, чем грозит неправильное использование пиротехники, отметил общественник.

Ранее член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко письмо (копия есть в распоряжении RT) с предложением ограничить реализацию алкогольной продукции в новогодние дни четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00).