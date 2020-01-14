В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов

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Дмитрий Рункевич
В России необходимо ввести запрет на использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц. Обращение с соответствующим предложением депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил в МЧС России (копия письма на имя главы ведомства Евгения Зиничева есть в распоряжении RT).
В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов
  • РИА Новости

Согласно тексту обращения, парламентарий предлагает запретить использовать фейерверки и петарды на расстоянии до 500 метров от жилых домов и больниц.

Депутат добавил, что при использовании пиротехники граждане не всегда могут оценить потоки ветра и другие особенности использования этих средств, что вполне может закончиться нанесением ущерба зданию или даже пожаром.

«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.

В соответствии с действующим законодательством, применять пиротехнические изделия нельзя внутри помещений, в том числе на балконах и лоджиях, на территориях пожароопасных объектов, на сценических площадках, стадионах, на территориях национальных парков, заказников, заповедников, кладбищ, а также во время проведения митингов и демонстраций.

Ранее в МЧС сообщили, что в новогодние праздники более десяти пожаров в российских регионах произошло из-за неосторожного обращения с петардами.

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