В России из-за петард произошло более десяти пожаров

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В новогодние праздники более десяти пожаров в российских регионах произошло из-за неосторожного обращения с петардами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В России из-за петард произошло более десяти пожаров
  • РИА Новости

«Более десяти пожаров возникло по причине неосторожного обращения с пиротехникой... Большинство пожаров в результате неосторожного обращения с петардами пришлось на новогоднюю ночь», — заявили в спасательном ведомстве.

В министерстве добавили, что большая часть пожаров была зафиксирована на балконах и лоджиях из-за попадания туда отдельных зарядов.

Уточняется, что в городе Железногорске Красноярского края и в Казани произошли пожары в квартирах, в Иркутской области горели дачный дом и гараж.

В конце декабря в Подмосковье мужчина погиб при взрыве петарды.

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