В России из-за петард произошло более десяти пожаров
- РИА Новости
«Более десяти пожаров возникло по причине неосторожного обращения с пиротехникой... Большинство пожаров в результате неосторожного обращения с петардами пришлось на новогоднюю ночь», — заявили в спасательном ведомстве.
В министерстве добавили, что большая часть пожаров была зафиксирована на балконах и лоджиях из-за попадания туда отдельных зарядов.
Уточняется, что в городе Железногорске Красноярского края и в Казани произошли пожары в квартирах, в Иркутской области горели дачный дом и гараж.
В конце декабря в Подмосковье мужчина погиб при взрыве петарды.