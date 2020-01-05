В России из-за петард произошло более десяти пожаров

В новогодние праздники более десяти пожаров в российских регионах произошло из-за неосторожного обращения с петардами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Более десяти пожаров возникло по причине неосторожного обращения с пиротехникой... Большинство пожаров в результате неосторожного обращения с петардами пришлось на новогоднюю ночь», — заявили в спасательном ведомстве.

В министерстве добавили, что большая часть пожаров была зафиксирована на балконах и лоджиях из-за попадания туда отдельных зарядов.

Уточняется, что в городе Железногорске Красноярского края и в Казани произошли пожары в квартирах, в Иркутской области горели дачный дом и гараж.

В конце декабря в Подмосковье мужчина погиб при взрыве петарды.