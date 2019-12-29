В Подмосковье мужчина погиб при взрыве петарды

Короткая ссылка
В Московской области в городском округе Клин 33-летний мужчина погиб в результате травм, полученных от хлопка петарды. Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего.
В Подмосковье мужчина погиб при взрыве петарды
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По предварительным данным следствия, 28 декабря компания местных жителей распивала спиртные напитки на территории частного домовладения.

Во время отдыха один из мужчин поджигал фейерверки и петарды. 

«В момент, когда он поджигал третью петарду, у него во рту находилась уже зажжённая сигарета. Затем раздался хлопок, после которого мужчина упал. На его голове и лице виднелись травмы», — заявили в СК.

Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего.

Ранее РИА Новости Крым передавало, что пожарные рассказали о мерах безопасности при использовании пиротехники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить