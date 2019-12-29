В Подмосковье мужчина погиб при взрыве петарды
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
По предварительным данным следствия, 28 декабря компания местных жителей распивала спиртные напитки на территории частного домовладения.
Во время отдыха один из мужчин поджигал фейерверки и петарды.
«В момент, когда он поджигал третью петарду, у него во рту находилась уже зажжённая сигарета. Затем раздался хлопок, после которого мужчина упал. На его голове и лице виднелись травмы», — заявили в СК.
Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего.
Ранее РИА Новости Крым передавало, что пожарные рассказали о мерах безопасности при использовании пиротехники.