В Подмосковье мужчина погиб при взрыве петарды

В Московской области в городском округе Клин 33-летний мужчина погиб в результате травм, полученных от хлопка петарды. Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего.

Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По предварительным данным следствия, 28 декабря компания местных жителей распивала спиртные напитки на территории частного домовладения.

Во время отдыха один из мужчин поджигал фейерверки и петарды.

«В момент, когда он поджигал третью петарду, у него во рту находилась уже зажжённая сигарета. Затем раздался хлопок, после которого мужчина упал. На его голове и лице виднелись травмы», — заявили в СК.

Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего.

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