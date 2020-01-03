В Госдуме предложили учить школьников безопасно обращаться с пиротехникой

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил накануне зимних каникул проводить в школах уроки по безопасному обращению с пиротехникой.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о введении в школьную программу уроков правильного и безопасного использования всевозможных пиротехнических и иных средств, имеющих потенциальную опасность», — цитирует РИА Новости обращение Милонова к министру просвещения России Ольге Васильевой.

В обращении отмечается, что нередки случаи травм и даже гибели детей при пользовании пиротехникой.

Депутат отметил, что уроки безопасности могли бы послужить мерой профилактики подобных случаев.

24 декабря специалист по пиротехнике, мастер спецэффектов и постановщик трюков Глеб Локшин в беседе с Newinform дал рекомендации по безопасному использованию фейерверков.