В Госдуме предложили учить школьников безопасно обращаться с пиротехникой

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил накануне зимних каникул проводить в школах уроки по безопасному обращению с пиротехникой.
В Госдуме предложили учить школьников безопасно обращаться с пиротехникой
  • globallookpress.com

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о введении в школьную программу уроков правильного и безопасного использования всевозможных пиротехнических и иных средств, имеющих потенциальную опасность», — цитирует РИА Новости обращение Милонова к министру просвещения России Ольге Васильевой.

В обращении отмечается, что нередки случаи травм и даже гибели детей при пользовании пиротехникой.

Депутат отметил, что уроки безопасности могли бы послужить мерой профилактики подобных случаев.

24 декабря специалист по пиротехнике, мастер спецэффектов и постановщик трюков Глеб Локшин в беседе с Newinform дал рекомендации по безопасному использованию фейерверков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить