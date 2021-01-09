Мэрия Норильска напомнила жителям о сохраняющейся угрозе схода лавин

Жителей Норильска предупредили, что угроза схода лавин в пригороде сохраняется. Сообщение опубликовано на сайте норильской мэрии.

«Управление ГО и ЧС города Норильска информирует: в связи с угрозой схода снежных лавин ограничить передвижение в районах горы Отдельная, ущелья реки Талнах», — говорится в предупреждении.

Там также призвали быть внимательными в связи с появлением опасных диких животных на окраинах жилой зоны района Кайеркан.

В Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина, снегом засыпало несколько домиков. По последним данным, спасатели обнаружили тела трёх человек: женщины, ребёнка и мужчины.

Также из-под снега извлекли 15-летнего подростка, его состояние оценивается как тяжёлое.

По последним данным, все пропавшие после схода лавины найдены.