Мэрия Норильска напомнила жителям о сохраняющейся угрозе схода лавин

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Жителей Норильска предупредили, что угроза схода лавин в пригороде сохраняется. Сообщение опубликовано на сайте норильской мэрии.
Мэрия Норильска напомнила жителям о сохраняющейся угрозе схода лавин
  • ©24.mchs.gov.ru

«Управление ГО и ЧС города Норильска информирует: в связи с угрозой схода снежных лавин ограничить передвижение в районах горы Отдельная, ущелья реки Талнах», — говорится в предупреждении.

Там также призвали быть внимательными в связи с появлением опасных диких животных на окраинах жилой зоны района Кайеркан.

В Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина, снегом засыпало несколько домиков. По последним данным, спасатели обнаружили тела трёх человек: женщиныребёнка и мужчины.

Также из-под снега извлекли 15-летнего подростка, его состояние оценивается как тяжёлое.

По последним данным, все пропавшие после схода лавины найдены.

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