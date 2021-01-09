Мэрия Норильска напомнила жителям о сохраняющейся угрозе схода лавин
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«Управление ГО и ЧС города Норильска информирует: в связи с угрозой схода снежных лавин ограничить передвижение в районах горы Отдельная, ущелья реки Талнах», — говорится в предупреждении.
Там также призвали быть внимательными в связи с появлением опасных диких животных на окраинах жилой зоны района Кайеркан.
В Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина, снегом засыпало несколько домиков. По последним данным, спасатели обнаружили тела трёх человек: женщины, ребёнка и мужчины.
Также из-под снега извлекли 15-летнего подростка, его состояние оценивается как тяжёлое.
По последним данным, все пропавшие после схода лавины найдены.