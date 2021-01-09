Тело ребёнка обнаружили на месте схода лавины в Норильске
- РИА Новости
«В ходе продолжающихся поисковых мероприятий обнаружено тело младенца, предположительно, это сын погибшей женщины. В настоящее время ведутся поиски 45-летнего мужчины», — сказала она РИА Новости.
По словам Шаманской, лавина протащила один из домов на 200 метров по склону.
Как пишет ТАСС со ссылкой на СК, погибший — мальчик полутора лет.
В Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина, снегом засыпало пять домиков, в которых могли находиться люди.
Спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка, его состояние оценивается как тяжёлое. Также обнаружено тело женщины без признаков жизни.