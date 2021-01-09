Тело ребёнка обнаружили на месте схода лавины в Норильске

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Спасатели обнаружили тело ребёнка на месте схода лавины в Норильске, предположительно, это сын погибшей на месте происшествия женщины, рассказала официальный представитель СК региона Ольга Шаманская.
Тело ребёнка обнаружили на месте схода лавины в Норильске
  • РИА Новости

«В ходе продолжающихся поисковых мероприятий обнаружено тело младенца, предположительно, это сын погибшей женщины. В настоящее время ведутся поиски 45-летнего мужчины», — сказала она РИА Новости.

По словам Шаманской, лавина протащила один из домов на 200 метров по склону.

Как пишет ТАСС со ссылкой на СК, погибший — мальчик полутора лет.

В Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина, снегом засыпало пять домиков, в которых могли находиться люди.

Спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка, его состояние оценивается как тяжёлое. Также обнаружено тело женщины без признаков жизни.

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