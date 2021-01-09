МЧС: все пропавшие после лавины в Норильске найдены

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RT
Пропавших без вести после схода лавины в Норильске нет, все пострадавшие и погибшие найдены, сообщили в МЧС России. Как уточнил в эфире «Россия 24» начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин, в списки потенциально пострадавших включены 35 человек, которые жили в пострадавшей из-за схода лавины части горнолыжного комплекса.
МЧС: все пропавшие после лавины в Норильске найдены
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«Все пропавшие были найдены, было принято решение о завершении поисково-спасательных работ. На ликвидацию привлекалась общая группировка сил и средств в количестве 243 человек, 29 единиц техники», — рассказали в ведомстве ТАСС.

В Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина, снегом засыпало несколько домиков. По последним данным, спасатели обнаружили тела трёх человек: женщиныребёнка и мужчины. Также из-под снега извлекли 15-летнего подростка, его состояние оценивается как тяжёлое.

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