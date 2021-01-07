Вирусолог назвал подходящее время вакцинации для переболевших COVID-19

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Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов рассказал, когда следует вакцинироваться от коронавирусной инфекции тем, кто уже переболел COVID-19.
Вирусолог назвал подходящее время вакцинации для переболевших COVID-19
  • Reuters

В беседе с URA.RU он отметил, что в тестах на антитела к коронавирусу есть шкала, которая показывает уровень иммунитета.

«Когда количество антител будет близко к серой зоне, тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», — сообщил вирусолог.

Он рекомендовал проверять уровень антител в организме раз в полтора месяца и в случае сохранения высокого иммунитета к коронавирусу воздержаться от прививки против COVID-19.

В то же время заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов считает, что переболевший коронавирусом защищён не меньше, чем вакцинировавшийся.

«Измерять иммунитет одним лишь титром антител не стоит: ведь есть ещё и клеточный иммунитет, и клетки иммунной памяти, и далеко не всегда их наличие коррелируют с титром антител. Так что окончательный ответ на это дадут только время и наблюдения за вакцинированными и достоверно переболевшими», — пояснил он.

В конце декабря в Москве разрешили вакцинацию от COVID для переболевших коронавирусом.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса.

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