В Москве разрешили вакцинацию от COVID для переболевших коронавирусом

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В мэрии Москвы сообщили, что переболевшие коронавирусом люди могут привиться от него, наличие антител не является противопоказанием к вакцинации.
В Москве разрешили вакцинацию от COVID для переболевших коронавирусом
  • Reuters

«Запрета на вакцинацию от коронавируса для переболевших нет. Житель может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса.

Для того чтобы сделать прививку от COVID-19, москвичам необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и подходить под одну из категорий, для которых в настоящее время открыта вакцинация.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявили более 5 тыс. случаев коронавируса.

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