В центре «Вектор» оценили важность вакцинации переболевших COVID-19

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Переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 может не потребоваться вакцинация в случае формирования устойчивого иммунитета, заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
В центре «Вектор» оценили важность вакцинации переболевших COVID-19
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Сама скорость снижения (иммунитета. — RT), она индивидуальна, поэтому говорить о том, что всем, кто переболел COVID-19, когда-то потребуется вакцинация, считаю неправильным. Есть такие случаи, в которых после перенесённого заболевания формируется иммунитет, когда мы спустя полгода констатируем, что не происходит никаких значимых изменений», — цитирует его ТАСС.

Как отметил директор центра «Вектор», «есть уверенность, что это будет иммунитет, который сформировался на долгие годы вперёд».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что для выработки популяционного иммунитета к коронавирусу у россиян нужно будет вакцинировать и тех, кто переболел COVID-19.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН, в свою очередь, выразил мнение, что вакцинировать от коронавируса нужно только группы риска, среди которых пожилые люди и люди с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями.

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