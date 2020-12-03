Иммунолог рассказал, кому нужна вакцинация

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, кому нужна вакцинация.

«Вакцинация нужна даже тем, кто переболел. Потому что титры антител не пожизненные, они снижаются», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, чтобы поддерживать титры антител и сохранять иммунитет к COVID-19, нужен какой-то контакт с антигеном, а самый простой и безопасный контакт — это вакцинация.

Как отметил Болибок, второй контакт с антигеном вызовет дополнительный иммунный ответ.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.