Диетолог рассказала, как восстановить режим питания после праздников

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Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, как вернуться к обычному режиму питания после новогодних праздников.
Диетолог рассказала, как восстановить режим питания после праздников
  • РИА Новости

«Конечно, все эти новогодние салаты, неполезная, но вкусная пища не прошли даром. Поэтому теперь, чтобы избавиться от лишних килограммов, складок на боках и отёчности, необходим детокс», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, детоксикация бывает домашней и профессиональной. Дома, например, можно сделать обёртывания с поваренной солью, горчицей с мёдом, а в клиниках делают капельницы с витаминами, различные процедуры.

Со своей стороны, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева в беседе с «Российской газетой» рекомендовала снизить объём продуктов, суточную калорийность примерно вдвое.

Она напомнила, что обычно средняя калорийность ежедневного рациона составляет 1600—1800 калорий для женщин и 2000—2200 для мужчин.

«Будет снижена нагрузка на желудочно-кишечный тракт, и после такого дня станет проще вернуться в свой привычный рацион. Кроме того, благодаря небольшому объёму разгрузочный день помогает вернуться к своему обычному питанию», — пояснила Бурляева.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как питаться в новогодние праздники.

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