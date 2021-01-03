Диетолог рассказала, как питаться в новогодние праздники

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как питаться в новогодние праздники.

«За одну новогоднюю ночь поправиться невозможно. Те килограммы, которые порой набирают люди в этот день, — скорее следствие отеков от алкоголя и обезвоживания, этот вес быстро уходит. Другое дело, когда вы питаетесь все каникулы, как в новогоднюю ночь, тогда можно очень быстро поправиться», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, если человек накануне переел, то можно устроить разгрузочный день, а в остальных случаях эксперт советует переходить на обычное, но более лёгкое питание — жидкие супы, каши, кисломолочные продукты.

«Обязательно пейте больше жидкости и кушайте больше овощей, в них жидкость тоже содержится, которая очень легко усваивается», — сказала Соломатина.

Кроме того, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» диетолог рекомендовала воздержаться от употребления новогодних блюд в последующие дни.

«Это могут быть майонезные, сметанные салаты. В первую очередь портятся рыба, яйца, мясо, оливье, селёдка под шубой», — пояснила она.

По её словам, также речь идёт о нарезках, фруктовых салатах.

«Единственное, что хранится, — копчёная колбаса, особенно ненарезанная, сыры, всё, что в упаковке», — добавила Соломатина.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова дала советы по питанию в праздники.