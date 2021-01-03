Диетолог рассказала, как питаться в новогодние праздники

Короткая ссылка
Диетолог Елена Соломатина рассказала, как питаться в новогодние праздники.
Диетолог рассказала, как питаться в новогодние праздники
  • Pixabay

«За одну новогоднюю ночь поправиться невозможно. Те килограммы, которые порой набирают люди в этот день, — скорее следствие отеков от алкоголя и обезвоживания, этот вес быстро уходит. Другое дело, когда вы питаетесь все каникулы, как в новогоднюю ночь, тогда можно очень быстро поправиться», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, если человек накануне переел, то можно устроить разгрузочный день, а в остальных случаях эксперт советует переходить на обычное, но более лёгкое питание — жидкие супы, каши, кисломолочные продукты.

«Обязательно пейте больше жидкости и кушайте больше овощей, в них жидкость тоже содержится, которая очень легко усваивается», — сказала Соломатина.

Кроме того, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» диетолог рекомендовала воздержаться от употребления новогодних блюд в последующие дни.

«Это могут быть майонезные, сметанные салаты. В первую очередь портятся рыба, яйца, мясо, оливье, селёдка под шубой», — пояснила она.

По её словам, также речь идёт о нарезках, фруктовых салатах.

«Единственное, что хранится, — копчёная колбаса, особенно ненарезанная, сыры, всё, что в упаковке», — добавила Соломатина.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова дала советы по питанию в праздники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить