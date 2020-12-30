Диетолог дала советы по питанию в праздники

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Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова дала советы по питанию в праздники.
Диетолог дала советы по питанию в праздники
  • Pixabay

В беседе с URA.RU она выразила мнение, что на новогоднем столе должны быть продукты, которые человек любит.

«Необязательно пять-шесть салатов, пусть будет один-два, но именно тех, которые вы любите. В гостях тоже старайтесь кушать только то, что нравится», — сказала эксперт.

В качестве основного напитка она советует использовать, например, несладкие морсы.

Как считает Круглова, 1 января можно просто вернуться к обычному питанию.

Ранее эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как снизить симптомы алкогольной интоксикации после праздничного застолья.

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