В Приморье рассказали о работе медучреждений в праздники

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Больницы и клиники Приморского края будут работать в новогодние праздники, заявили в региональном правительстве.
В Приморье рассказали о работе медучреждений в праздники
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Как отметили в краевом Минздраве, воспользоваться медуслугами сможет любой житель.

Поликлиники будут открыты через день с усилением дежурных служб, в том числе в неотложной форме, с возможностью выписки и продления листков нетрудоспособности, а также выезда инфекционных бригад.

С 1 по 10 января амбулаторные инфекционные центры будут работать в соответствии со своими графиками.

Ранее Мария Богданова, врач-инфекционист четвёртого инфекционного отделения ИКБ №2, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», как медики работают в новогоднюю ночь.

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