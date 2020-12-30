Врач рассказала, как медики работают в новогоднюю ночь

Короткая ссылка
Мария Богданова, врач-инфекционист четвёртого инфекционного отделения ИКБ №2, рассказала, как медики работают в новогоднюю ночь.
Врач рассказала, как медики работают в новогоднюю ночь
  • РИА Новости

«Я работаю в новогоднюю ночь. Грустить точно не придётся, не только потому, что будет много работы, но и потому, что у нас отличный дружный коллектив», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, для медиков это обычный рабочий день, весь коллектив будет делать всё от него зависящее, чтобы болезни отступали, а пациентам становилось легче.

«Конечно, мы понимаем, что никто не хочет встречать Новый год на больничной койке, и поддержим наших пациентов и словом, и делом. В такие дни это особенно важно», — отметила Богданова.

Она выразила надежду, что в 2021 году всё вернётся на свои места.

«А сам Новый год — не исключение из прошлых. Работа в эти дни — это необходимость. И каждый из нас это знает», — добавила медик.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить