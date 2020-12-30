Врач рассказала, как медики работают в новогоднюю ночь

Мария Богданова, врач-инфекционист четвёртого инфекционного отделения ИКБ №2, рассказала, как медики работают в новогоднюю ночь.

«Я работаю в новогоднюю ночь. Грустить точно не придётся, не только потому, что будет много работы, но и потому, что у нас отличный дружный коллектив», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, для медиков это обычный рабочий день, весь коллектив будет делать всё от него зависящее, чтобы болезни отступали, а пациентам становилось легче.

«Конечно, мы понимаем, что никто не хочет встречать Новый год на больничной койке, и поддержим наших пациентов и словом, и делом. В такие дни это особенно важно», — отметила Богданова.

Она выразила надежду, что в 2021 году всё вернётся на свои места.

«А сам Новый год — не исключение из прошлых. Работа в эти дни — это необходимость. И каждый из нас это знает», — добавила медик.

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