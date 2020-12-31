В Роспотребнадзоре посоветовали готовить майонез для салатов самостоятельно, чтобы снизить калорийность блюд на новогоднем столе.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сайт ведомства.

«Домашний майонез готовят из яичного желтка, растительного масла (оливкового или подсолнечного), горчицы, уксуса, соли и некоторых пряностей. Такой майонез станет источником пользы и настоящего вкуса», — отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты также дали рекомендации, как выбирать майонез в магазине. Он не должен содержать много комков и пузырьков воздуха. Срок хранения — не больше 30—45 дней в закрытой упаковке при температуре хранения не выше +10 ˚С и 90—120 дней при температуре хранения от +10 ˚С до +18 ˚С.

После вскрытия магазинной продукции желательно использовать её в течение недели.

Врач-токсиколог Хугас Поркшеян в беседе с телеканалом «360» отметил, что жирная еда оказывает негативное влияние на пищеварение, но помогает замедлить опьянение. Как считает эксперт, закусывать лучше блюдами, содержащими сливочное и другое масло.

«Но нужно обязательно рассчитывать на силы своего организма. Двойная нагрузка на печень жирной пищей и алкоголем — это неблагоприятно для здоровья», — добавил он.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова дала советы по питанию в праздники.