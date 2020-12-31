В Роспотребнадзоре посоветовали готовить майонез для салатов самостоятельно

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В Роспотребнадзоре посоветовали готовить майонез для салатов самостоятельно, чтобы снизить калорийность блюд на новогоднем столе.
В Роспотребнадзоре посоветовали готовить майонез для салатов самостоятельно
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сайт ведомства.

«Домашний майонез готовят из яичного желтка, растительного масла (оливкового или подсолнечного), горчицы, уксуса, соли и некоторых пряностей. Такой майонез станет источником пользы и настоящего вкуса», — отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты также дали рекомендации, как выбирать майонез в магазине. Он не должен содержать много комков и пузырьков воздуха. Срок хранения — не больше 30—45 дней в закрытой упаковке при температуре хранения не выше +10 ˚С и 90—120 дней при температуре хранения от +10 ˚С до +18 ˚С.

После вскрытия магазинной продукции желательно использовать её в течение недели.

Врач-токсиколог Хугас Поркшеян в беседе с телеканалом «360» отметил, что жирная еда оказывает негативное влияние на пищеварение, но помогает замедлить опьянение. Как считает эксперт, закусывать лучше блюдами, содержащими сливочное и другое масло.

«Но нужно обязательно рассчитывать на силы своего организма. Двойная нагрузка на печень жирной пищей и алкоголем — это неблагоприятно для здоровья», — добавил он.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова дала советы по питанию в праздники.

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