Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ
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Об этом говорится на портале правовой информации.
Отмечается, что закон вводит статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России».
Ранее Совет Федерации и Госдума одобрили закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.
17 декабря Путин ответил на вопрос RT, какие шаги предпринимаются, чтобы защитить от цензуры российские СМИ, в том числе RT, на западных площадках YouTube и Facebook.