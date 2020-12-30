Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.

Об этом говорится на портале правовой информации.

Отмечается, что закон вводит статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России».

Ранее Совет Федерации и Госдума одобрили закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.

17 декабря Путин ответил на вопрос RT, какие шаги предпринимаются, чтобы защитить от цензуры российские СМИ, в том числе RT, на западных площадках YouTube и Facebook.