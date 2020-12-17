Путин рассказал, как СМИ обеспечить информационную независимость
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«Нужно самим развивать эти площадки, развивать эти платформы — вот самое правильное средство независимости в данной информационной сфере», — сказал президент после пресс-конференции.
По его словам, информационная независимость невозможна, если Россия зависит от чужих платформ.
«Ну где же это возможно? Кнопку нажали — и всё, закрыли — и дело с концом», — заявил Путин.
Он отметил, что Россия будет обращать на это внимание партнёров, которые заботятся о правах человека и о свободе распространения информации.
«Но повторяю ещё раз: самый главный способ обеспечить свою независимость в информационном пространстве — самим развивать технологические и технические возможности. Мы так и будем делать», — добавил он.
Ранее Путин заявил о работе России над «противоядием» от гиперзвукового оружия.