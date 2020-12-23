Госдума приняла закон о санкциях за цензуру российских СМИ

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Госдума приняла закон о санкциях за цензуру российских СМИ и за введение ограничений, нарушающих права граждан России на свободу слова.
Госдума приняла закон о санкциях за цензуру российских СМИ
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что в качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.

«Санкции будут грозить за ограничение доступа к информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения и так далее, «а равно установления владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом», — говорится на сайте.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос RT, какие шаги предпринимаются, чтобы защитить от цензуры российские СМИ, в том числе RT, на западных площадках YouTube, Facebook.

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