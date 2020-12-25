Совфед одобрил закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ

Совет Федерации одобрил закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данный документ прописывает меры, которые будут приниматься в отношении соцсетей, крупных IT-платформ и так далее за ограничение доступа к информации по расовой, национальной, политической принадлежности и т. п.

Соответствующие решения будут приниматься по согласованию с МИД России.

Ранее Госдума приняла закон о санкциях за цензуру российских СМИ.

17 декабря президент России Владимир Путин ответил на вопрос RT, какие шаги предпринимаются, чтобы защитить от цензуры российские СМИ, в том числе RT, на западных площадках YouTube, Facebook.