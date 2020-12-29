Диетолог дала рекомендации по питанию в новогодние праздники

Врач-диетолог Анжелика Дюваль дала рекомендации по питанию в новогодние праздники.

В беседе с изданием «Ридус» она посоветовала заменить покупные соки и сладкую газировку на полезный напиток из зелёного чая, чернослива, апельсина, имбиря и свежей мяты.

Кроме того, эксперт считает, что желательно отказаться от хлеба во время застолий. По её мнению, стоит заменить консервированные горошек и кукурузу на свежезамороженные смеси.

Также Дюваль выразила мнение, что нужно разграничить употребление сладкого: например, сделать отдельный день с такими блюдами и не смешивать их с основными приёмами пищи.

Эксперт рекомендует соблюдать питьевой режим.

«Не стоит выпивать разом литр воды. Порция за раз — не более 200 мл, иначе слишком большая нагрузка на почки. Такая вода обмену веществ не поможет», — уточнила она.

Со своей стороны, главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава Удмуртии Алексей Бессонов выразил мнение, что самое важное — не переедать.

«Часто бывает, что в ожидании новогодней ночи пропускаем завтраки, обеды. Это ошибка. Должен сохраняться тот же рациональный режим приёма пищи: завтрак, обед, ужин, перекусы, если это необходимо, для того чтобы не было одномоментно большого приёма пищи, который оказывает стресс на организм», — цитирует эксперта udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Бессонова, желательно избегать сложных и жирных блюд, салатов с обилием майонеза.

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