Врач дала советы, как предотвратить алкогольное отравление

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Эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова рассказала, как снизить симптомы алкогольной интоксикации после праздничного застолья.
Врач дала советы, как предотвратить алкогольное отравление
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в беседе с Nation News.

По её словам, в первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы приём спиртосодержащих напитков не происходил на пустой желудок.

«Считается, что еда, богатая цинком и витаминами группы B, снижает риск отравления алкоголем. Кроме того, риск отравления возрастает, если вы пьёте много и быстро. Если употребления алкоголя не избежать, старайтесь пить не более двух напитков в течение одного мероприятия, а алкоголь употребляйте малыми глотками в чистом виде. Благоприятно повлиять на похмельный синдром может небольшая доза алкоголя, которую лучше принять перед застольем. Данный приём позволит разогнать действие ферментов, вызывающих похмелье», — пояснила специалист.

По сообщениям ФАН, специалисты Роскачества рассказали, как выбрать вино к праздничному столу.

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