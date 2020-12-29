Врач дала советы, как предотвратить алкогольное отравление

Эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова рассказала, как снизить симптомы алкогольной интоксикации после праздничного застолья.

Об этом она рассказала в беседе с Nation News.

По её словам, в первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы приём спиртосодержащих напитков не происходил на пустой желудок.

«Считается, что еда, богатая цинком и витаминами группы B, снижает риск отравления алкоголем. Кроме того, риск отравления возрастает, если вы пьёте много и быстро. Если употребления алкоголя не избежать, старайтесь пить не более двух напитков в течение одного мероприятия, а алкоголь употребляйте малыми глотками в чистом виде. Благоприятно повлиять на похмельный синдром может небольшая доза алкоголя, которую лучше принять перед застольем. Данный приём позволит разогнать действие ферментов, вызывающих похмелье», — пояснила специалист.

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