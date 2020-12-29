Врач рассказала, как избежать ожирения

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Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова рассказала, как решать проблему лишнего веса.
Врач рассказала, как избежать ожирения
  • Pixabay

Об этом она рассказала в беседе с Nation News.

«Если вы находитесь на дистанционном режиме обучения или работы, соответственно, ваш образ жизни можно считать малоподвижным. Из этого следует, что потребление вашей привычной разовой нормы еды во время завтрака, обеда и ужина также нужно сократить», — советует врач.

Увеличение сахара и жиров в питании — одна из главных причин развития ожирения, которое приводит к диабету 2-го типа и другим опасным заболеваниям.

Дешёвые продукты с высоким содержанием сахара и жира, такие как колбасы, сосиски, сдоба, полуфабрикаты, способствуют перееданию и там самым являются основным триггером лишнего веса.

«Откажитесь от еды перед телевизором, ежедневного фастфуда, бутербродных перекусов, сладкой газированной воды в течение дня. Питайтесь по графику, не пропускайте завтрак, обед и ужин, постепенно снижая объём порции еды к вечеру. Каждый день выделяйте время на физические упражнения или танцы», — заключает эксперт.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в зимнее время.

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