Аналитики подсчитали индекс крабового салата

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Александра Самсоненко
Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс крабового салата. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Аналитики подсчитали индекс крабового салата
  • Pixabay

В декабре 2020 года продукты для приготовления порции крабового салата на семью из четырёх человек обойдутся в 231,92 рубля. По сравнению с прошлым годом цена увеличилась на 14%, отмечают аналитики.

Для расчётов использовался классический рецепт, в который входят крабовые палочки, яйца, огурцы, банка консервированной кукурузы, майонез, соль.

Так, крабовые палочки в необходимой пропорции стоят 99 рублей, яйца — 27,62 рубля, огурцы — 34,25 рубля, консервированная кукуруза — 61 рубль, майонез — 10,2 рубля и соль (10 г) — 27 копеек.

Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 23 млрд кассовых чеков.

Ранее аналитики подсчитали индекс салата оливье. Так, продукты для приготовления порции салата на семью из четырёх человек в этом году обойдутся в 355 рублей 60 копеек (средние цены на конец ноября).

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