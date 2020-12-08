Аналитики подсчитали индекс салата оливье

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Александра Самсоненко
Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата оливье. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Аналитики подсчитали индекс салата оливье
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Продукты для приготовления порции оливье на семью из четырёх человек в этом году обойдутсяв 355 рублей 60 копеек (средние цены на конец ноября).

Согласно данным исследования, средняя цена выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При расчёте индекса оливье учитываются такие продукты, как консервированные огурцы (59,5 рубля за 500 г), горошек (62 рубля за 380 г), картофель (13,5 рубля за 500 г), морковь (семь рублей за 200 г), куриные яйца (26 рублей за четыре шт.), варёная колбаса (164,4 рубля за 300 г), майонез (19,4 рубля за 200 г) и репчатый лук (3,8 рубля за 100 г).

Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 23 млрд кассовых чеков. 

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук диетолог Ольга Григорьян рассказала в беседе с RT, кому стоит ограничить потребление мандаринов в праздничные дни, а кому и вовсе стоит от них отказаться.

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