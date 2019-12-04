В Росстате назвали стоимость продуктов для оливье

Стоимость продуктов для традиционного новогоднего салата оливье в течение 2019 года в России увеличилась на 4,6%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что продукты для приготовления порции оливье на семью из четырёх человек в 2019 году обойдутся в 340 рублей, при том, что в 2018 году их стоимость составляла 325 рублей. При этом набор продуктов для приготовления тазика оливье из 12 порций будет стоить 1,02 тыс. рублей.

Газета отмечает, что при расчёте индекса оливье Росстат учитывает такие продукты как консервированные огурцы, горошек, картофель, морковь, куриные яйца, варёная колбаса, майонез и репчатый лук.

Также указывается, что общая стоимость ингредиентов для салата селёдка под шубой за год выросла на 2,6% (157 рублей за четыре порции).

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