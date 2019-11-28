Эксперты заявили, что россияне стали чаще покупать куриное мясо
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Согласно статистике, средний чек покупки на мясо курицы вырос на 9%, по свинине он упал на 4%, а на мясо говядины увеличился на 6%.
При этом с января по октябрь этого года, по данным Росстата, цены на бескостную говядину выросли, а стоимость курицы и свинины упала. Таким образом, рост среднего чека на говядину объясняется подорожанием, а увеличение среднего чека на мясо птицы вызвано повышенным спросом.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что эксперты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки филе бедра индейки.