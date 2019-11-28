Эксперты заявили, что россияне стали чаще покупать куриное мясо

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Эксперты проанализировали изменение потребительского спроса за десять месяцев 2019 года и пришли к выводу, что россияне стали покупать больше куриного мяса, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».
Эксперты заявили, что россияне стали чаще покупать куриное мясо
  • Pixabay

Согласно статистике, средний чек покупки на мясо курицы вырос на 9%, по свинине он упал на 4%, а на мясо говядины увеличился на 6%.

При этом с января по октябрь этого года, по данным Росстата, цены на бескостную говядину выросли, а стоимость курицы и свинины упала. Таким образом, рост среднего чека на говядину объясняется подорожанием, а увеличение среднего чека на мясо птицы вызвано повышенным спросом.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что эксперты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки филе бедра индейки.

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