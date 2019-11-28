«Росконтроль» рассказал о результатах проверки мяса индейки

Эксперты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки филе бедра индейки, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Исследовалась продукция брендов «ВкусВилл», «Индис», «Папа Пава», «Индилайт» и «Краснобор».

Как утверждается, у образцов марок «Папа Пава» и «ВкусВилл» выявили присутствие сальмонелл.

В чёрный список также попала продукция «Индилайт» и «Индис», поскольку уровень мезофильной микрофлоры превысил максимально допустимые значения.

Безопасным признан образец от бренда «Краснобор», но и он включён в список товаров с замечаниями, поскольку купленный в супермаркете продукт оказался несвежим.

Ранее ФАН сообщало, что в Росконтроле оценили качество кисломолочного напитка «Снежок».