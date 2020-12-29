В России снизились продажи шампанского и мандаринов

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Анастасия Румянцева
Аналитики компании «Такском» выяснили, что в России снизились продажи шампанского, мандаринов и красной икры в период с 1 по 23 декабря 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Результаты анализа есть в распоряжении RT.
В России снизились продажи шампанского и мандаринов
  • Pixabay

Так, средняя цена на мандарины в декабре 2020 года составила 94 рубля за килограмм, что на 7% выше, чем в прошлом году.

При этом продажи этих фруктов упали на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Средняя цена шампанского в декабре 2020 года — 410 рублей за бутылку. Средняя цена выросла на 31%, продажи упали на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — заявили в ОФД «Такском».

Отмечается, что средняя цена красной икры в декабре 2020 года — 630 рублей за банку.

«Средняя цена выросла на 2%, продажи упали на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заключили в компании.

Всего было проанализировано более 23 млрд кассовых чеков.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя в беседе с RT приведённые данные, отметил, что на продажи могло повлиять желание населения оптимизировать свои затраты и покупки.

«Я думаю, что если раньше люди покупали эти продукты в большом количестве (например, три бутылки шампанского, три килограмма мандаринов), то сейчас стали ограничивать», — рассказал Остапкович.

Эксперт также пояснил, что влияние на снижение продаж мог оказать факт отмены корпоративов во многих компаниях в связи с пандемией.

«Как правило, на корпоратив закупается и алкоголь, и фрукты, которые всегда остаются. Конечно, сокращение корпоративов, возможных встреч — это тоже фактор. Наверняка 2021 год всё восстановит: и традиции, и объёмы потребления», — заключил специалист.

Ранее специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата мимоза.

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