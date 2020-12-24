Аналитики подсчитали стоимость салата мимоза

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата мимоза. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

В декабре 2020 года продукты для приготовления порции мимозы на семью из четырёх человек обойдутся в 289,75 рубля. По сравнению с прошлым годом цена увеличилась на 3%, отмечают аналитики.

Для расчётов использовался классический рецепт мимозы, в который входят майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.

Так, майонез в необходимой пропорции стоит 31,2 рубля, сыр — 97,5 рубля, морковь — 7,75 рубля, репчатый лук — 3,9 рубля, яйца — 20,4 рубля.

Самый дорогой ингредиент мимозы — рыбные консервы. На них для приготовления порции салата нужно потратить 129 рублей.

Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 23 млрд кассовых чеков.

Ранее аналитики подсчитали индекс салата оливье. Так, продукты для приготовления порции салата на семью из четырёх человек в этом году обойдутся в 355 рублей 60 копеек (средние цены на конец ноября).